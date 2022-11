Libano: ministro Interno, il vuoto nel Paese è presidenziale non governativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libano vi è una posizione vacante alla presidenza del Paese, non al governo, in quanto, ai sensi della Costituzione, l’esecutivo può svolgere i doveri del capo dello Stato nel caso della sua assenza. Lo ha affermato il ministro dell’Interno ad interim, Bassam Mawlawi, in dichiarazioni rilasciate all’emittente “France 24” e riprese dall’agenzia di stampa “Nna”. A detta del ministro, "la vacanza presidenziale continuerà fino a quando i deputati non saranno in grado di eleggere un presidente della Repubblica". I diversi fallimenti sono dovuti alle “divisioni all'interno del parlamento e al tentativo di eleggere un presidente adatto ad alcuni partiti o secondo il metodo adottato in passato”, ha affermato Mawlawi, aggiungendo: “Trovo che questo non sia nell'interesse del Libano e dei libanesi". Le dichiarazioni del ministro sono giunte dopo che lo scorso giovedì 24 novembre i deputati non sono riusciti, per la settima volta, a eleggere un successore di Michel Aoun, il cui mandato è scaduto il 31 ottobre. Un nuovo incontro è previsto per il primo dicembre prossimo.(Lib)