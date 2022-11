Regno Unito: ex direttrice MI5, garantire scorte generi alimentari è questione sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito dovrebbe aumentare i visti per i lavoratori stagionali come parte di una strategia volta ad aumentare la coltivazione a livello nazionale. È quanto affermato da Eliza Manningham-Buller, ex direttrice dell’MI5, durante una conferenza del Sindacato nazionale degli agricoltori. Manningham-Buller, che ha guidato il servizio di intelligence interno britannico dal 2002 al 2007, ha affermato che garantire gli approvvigionamenti alimentari è una questione di sicurezza nazionale e per questo motivo è necessario rafforzare l'offerta interna. "Dobbiamo riconoscere che dovremmo produrre quanto più generi alimentari possibili, nel rispetto della sostenibilità, ed essere in grado di esportare ciò che possiamo", ha detto l'ex direttrice dell’MI5. “Diverse persone ritengono che la sicurezza alimentare riguardi semplicemente ottenere forniture di generi alimentari dall’estero (…) Io la vedo diversamente”, ha detto Manningham-Buller. “Penso che più riusciamo a essere autosufficienti, maggiori sono le possibilità che abbiamo di resistere agli aumenti dei prezzi, picchi, shock e così via”, ha aggiunto l’ex direttrice dell’MI5. (segue) (Rel)