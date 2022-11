Regno Unito: ex direttrice MI5, garantire scorte generi alimentari è questione sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manningham-Buller, che ora gestisce un piccolo allevamento di pecore in Galles, ha aggiunto: “Abbiamo chiaramente bisogno di una migliore politica dei visti in modo che quei lavoratori che non sono disponibili nel Paese in modo che possano venire qui e aiutarci. Abbiamo bisogno di visti per i lavoratori stagionali. E non si tratta solo del settore alimentare, c'è una carenza di manodopera in tutta l'economia nazionale, sia che si tratti di case di cura, che si tratti di medici e infermieri”, ha detto l’ex direttrice dell’intelligence. “Non dovrebbe essere al di là del nostro ingegno sviluppare un sistema di visti che si occupi di questo”, ha aggiunto l’ex funzionaria di sicurezza. L'intervento di Manningham-Buller giunge mentre il Regno Unito è alle prese con la sua politica alimentare post Brexit e dopo che l'invasione russa dell'Ucraina ha esacerbato i colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento, in particolare per quanto concerne il grano. (Rel)