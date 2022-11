Ischia: Musumeci, serve legge speciale su abusivismo e fondi per abbattere case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono fondi per abbattere le case abusive. Si può essere abusivi con una finestra in più o con una villa in spiaggia. C'è abusivismo e abusivismo, serve legge speciale su abusivismo". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "Se un amministratore non spende il denaro è perché non ha la macchina efficiente per farlo, ci sono comuni che hanno un solo geometra, non basta spendere i soldi che ci sono ma serve spenderli bene", ha spiegato. "I fondi per proteggere il territorio ci sono, sono stati stanziati in diverse misure, il problema è capire perché non si spendono", ha aggiunto il ministro. "Quando il Comune, la Provincia, la Regione non sono in grado di mantenere scadenze ci vorrà il commissario. Impariamo una lezione da Ischia, non sarà l'ultima vicenda sotto il profilo del rischio", ha concluso.(Rin)