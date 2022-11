Medio Oriente: coordinatore Onu, necessarie misure urgenti per conflitto israelo-palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessarie misure urgenti per risolvere il conflitto israeliano-palestinese sulla base di una soluzione a due Stati. Lo ha dichiarato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland. "È necessario compiere passi urgenti verso una soluzione a due Stati, che continua a godere di grande sostegno tra palestinesi e israeliani", ha dichiarato Wennesland, aggiungendo: “Attraverso passi graduali ma tangibili, possiamo costruire un ponte tra dove siamo ora e le condizioni necessarie per una risoluzione pacifica del conflitto sulla base delle risoluzioni delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e degli accordi precedenti". Per il coordinatore, il primo passo è continuare a impegnarsi con le parti per ridurre le tensioni e contrastare le tendenze negative, in particolare quelle che riguardano le questioni sullo status finale.(Res)