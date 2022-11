Difesa: Kuwait e Francia danno inizio a esercitazione “Perla dell’Occidente 2022”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate e la Guardia nazionale del Kuwait hanno dato il via, ieri, all’esercitazione “Perla dell’Occidente 2022”, in collaborazione con le forze della Francia. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa kuwaitana “Kuna”, le attività dureranno fino al 7 dicembre prossimo. L’esercitazione, hanno fatto sapere i capi di Stato maggiore del Paese del Golfo, ha l’obiettivo di unificare il sistema di comando, coordinare gli sforzi per comprendere come pianificare e attuare le attività congiunte, scambiare esperienze e migliorare il livello di prontezza e prestazione delle forze partecipanti. Tra le attività vi saranno sparatorie con proiettili veri nel complesso dei poligoni di tiro nella regione di Al Adaira, nel nord-ovest del Kuwait.(Res)