Veneto: Mestieri di Somec Gruppo si aggiudica commessa in Europa da 13,4 milioni

20 luglio 2021

- Mestieri, la divisione di Somec Gruppo, specializzata nella progettazione e creazione di interior personalizzati si è aggiudicata una serie di lavori dal valore di 13,4 milioni di euro in Spagna, Germania e nel Principato di Monaco. "Queste prestigiose commesse confermano la vocazione all'internazionalità di Mestieri, società ambasciatrice del saper fare italiano nel mondo. La capacità del nostro Gruppo di cogliere nuove opportunità e sfide, affiancate all'affidabilità, alle competenze e alla maestria delle nostre aziende, sono elementi che ci distinguono sul mercato ed aprono a nuovi e sempre più stimolanti orizzonti", ha commentato Oscar Marchetto, presidente di Somec Gruppo. "A livello mondiale – ha poi proseguito - gli ambiti a cui ci rivolgiamo, cioè quelli del lusso e del retail d'alta gamma, vantano trend in assoluta crescita ed espansione e rappresentano per noi una grande opportunità di sviluppo". Da gennaio ad oggi sono state acquisite commesse pari a 230 milioni di euro. (Rev)