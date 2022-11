Repubblica Ceca-Italia: al via a Praga il Business forum italo-ceco dedicato all’industria spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma oggi al Centro congressi di Praga l'Italian-Czech Space Business Forum, organizzato dall'ambasciata d'Italia e da Ice Agenzia. Il forum si svolge nell'ambito della Czech Space Week promossa dal ministero dei Trasporti e dall'agenzia Czech Invest, il più grande evento della Repubblica Ceca dedicato all'industria spaziale, che quest'anno rientra nella programmazione ufficiale della presidenza ceca del Consiglio dell'Unione europea ed è l'unico evento bilaterale della manifestazione. Il forum, ideato per promuovere la cooperazione commerciale e industriale tra Italia e Repubblica Ceca, ha registrato il tutto esaurito con ben 148 iscritti, la partecipazione di 17 aziende italiane, 50 aziende e istituzioni ceche e 30 aziende di altri Paesi interessati al modello di cooperazione sviluppato dall'Italia e dalla Repubblica Ceca nel settore spaziale. (segue) (Com)