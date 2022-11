Covid: Toti, tampone venga fatto solo ai sintomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tampone venga fatto solo ai sintomatici, ma continuiamo a fare i vaccini perché è grazie a loro se ora possiamo vivere in maniera quasi del tutto normale". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, intervenuto alla trasmissione "Mattino Cinque" su Canale 5. "Il Covid in autunno torna a circolare ma la maggior parte persone sono asintomatiche. Le scopriamo quando vanno in ospedale per altre cose e risultano positive.Questo ci costringe a fare procedure che incidono sull'organizzazione degli ospedali che ancora devono riprendersi", ha aggiunto.(Rin)