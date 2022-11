Bosnia: firmato memorandum d'intesa per sostegno ai rimpatri volontari e non volontari di clandestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sicurezza della Bosnia Erzegovina Selmo Cikotic ha firmato ieri insieme al capo dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom), Laura Lungarotti, il memorandum d'intesa che finanzia il sostegno ai rimpatri volontari e non volontari di immigrati clandestini, con il sostegno finanziario della Commissione europea attraverso un importo di mezzo milione di euro. Lo scrive l'agenzia di stampa "Fena". Alla firma era presente anche il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varvelyi, il quale ha sottolineato l'impegno dell'Unione europea a sostenere la Bosnia Erzegovina per risolvere il problema dell'aumento dei flussi migratori irregolari nella regione dei Balcani occidentali, aggiungendo che l'obiettivo è "far rientrare senza indugio chi non ha il diritto di soggiorno, perché le nostre porte non sono aperte agli ingressi clandestini". Lungarotti, dopo aver firmato l'accordo, ha affermato che la Iom "conferma ancora una volta il proprio impegno a sostenere Sarajevo nella gestione globale dei rimpatri in linea con la politica di rimpatrio, riammissione e reintegrazione recentemente varata" e che la Bosnia Erzegovina "è al primo posto tra i Paesi della regione balcanica per efficienza nella gestione del rimpatrio per le persone che non esercitano il diritto alla protezione internazionale e non possono esercitare la residenza legale in Bosnia Erzegovina". (Seb)