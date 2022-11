India: ministro Esteri Jaishankar apre Global Technology Summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha aperto oggi a Nuova Delhi la settima edizione del Global Technology Summit (Gts), in programma fino al primo dicembre. L’evento, in formato ibrido, è promosso dal ministero degli Esteri indiano e da Carnegie India, centro di ricerca specializzato sui temi del rapporto tra tecnologia e società, dell’economia politica e della sicurezza. Nel corso dei tre giorni, esperti, accademici ed esponenti di governo indiani e internazionali si confronteranno sulle sfide tecnologiche del futuro, in particolare sulle geotecnologie. Sono in programma oltre 50 tavole rotonde con la partecipazione di più di cento relatori e sono previste oltre 5.000 presenze. L’intervento di Jaishankar ha toccato sei punti, concentrandosi sul rapporto tra tecnologie e geopolitica. (segue) (Inn)