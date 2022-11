India: ministro Esteri Jaishankar apre Global Technology Summit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La tecnologia non è agnostica. Le nostre scelte hanno implicazioni strategiche”, ha premesso il ministro, per poi soffermarsi sul tema della sovranità ai tempi della globalizzazione. A questo proposito, il rappresentante di Nuova Delhi ha affermato che “il vero dibattito oggi è tra la globalizzazione collaborativa e quella dominata da pochi” e che “il modello vestfaliano delle relazioni internazionali non è l’ultima parola” e ha sottolineato che quando si parla di tecnologie “la fiducia e la trasparenza sono fondamentali”. “Nell’era del Covid, dei conflitti e dei cambiamenti climatici, la resilienza e l’affidabilità sono essenziali”, ha proseguito il ministro, parlando di catene di approvvigionamento. A suo parere “in un mondo di fusione tra civile e militare, la definizione di tecnologie strategiche è cambiata” e occorre “costruire punti di forza profondi” per arrivare a un “riequilibrio”. “La geopolitica alla fine si riduce a partner e scelte. Per l’India, chi dà accesso, chi rifornisce i mercati e chi collabora sono i criteri chiave”, ha concluso Jaishankar. (Inn)