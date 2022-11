Cina: “The Standard”, autorità aprono indagine su partecipanti a proteste anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza dei poliziotti - definita da alcuni talmente vasta da essere “spaventosa” - sembra avere impedito in molti casi gli assembramenti dei manifestanti. Durante il setacciamento dei telefoni - secondo i residenti - gli agenti hanno cercato soprattutto le reti private virtuali (Vpn) utilizzate per arginare il sofisticato sistema censorio cinese e l'applicazione di messaggistica Telegram, utilizzata dai manifestanti per fissare i luoghi dei raduni. Negli ultimi giorni alcuni blogger ultranazionalisti come Ren Yi hanno insistentemente attribuito i disordini a qualche “forza straniera”. “A che scopo? Da un lato, intensificare i conflitti interni. Dall'altro, capire se possono strumentalizzare politicamente e completamente le questioni relative alle nostre politiche sanitarie e alla prevenzione dell'epidemia”, ha scritto Ren sul suo blog "Chairman Rabbit". (Cip)