Australia: spagnola Cimic si aggiudica contratto metropolitana Sydney da oltre 1 miliardo di euro

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs, attraverso la filiale Cimic, si è aggiudicata un contratto da poco più di 1 miliardo di euro per la realizzazione di una serie di tunnel della sezione ovest-est della metropolitana di Sydney. Secondo quanto riferito dalla società in un comunicato, il contratto sarà eseguito attraverso la controllata Cpb Contractors, che deterrà una quota del 40 per cento, in alleanza con John Holland e Ghella. Il progetto ferroviario, noto come Sydney Metro West, prevede la realizzazione di una linea ferroviaria che collega il centro della città con Westmead, nella periferia occidentale. I lavori, che inizieranno il prossimo anno per concludersi nel 2025, comprendono 3,5 chilometri di tunnel tra le future stazioni di Sydney The Bays e Hunter Street e lo scavo delle gallerie nelle stazioni di Pyrmont e Hunter Street. Il presidente esecutivo del gruppo Cimic e amministratore delegato di Acs, Juan Santamaria, ha dichiarato che il progetto è la "spina dorsale dei trasporti che dà forma alla città e migliorerà la connettività e la crescita economica di Sydney". Cpb Contractors ha una vasta esperienza nella realizzazione di grandi progetti a Sydney, tra i quali la realizzazione della gallerie per l' autostrada M6.(Spm)