Regno Unito: social network rischiano multe salate se non vieteranno iscrizione ai minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un articolo esclusivo per il quotidiano "The Telegraph", Michelle Donelan, la ministra della Cultura, ha spiegato che il nuovo disegno di legge rafforzerà la verifica dell'età per porre fine alle "sciocchezze" sostenute dalle aziende tecnologiche che affermano di non consentire ai minori di accedere alle loro piattaforme di social media, quando qualsiasi genitore potrebbe affermare con assoluta certezza il contrario. La ricerca di Ofcom suggerisce che un terzo dei bambini di età compresa tra i cinque ei sette anni e il 60 per cento di quelli tra gli otto e gli undici anni hanno un proprio profilo sui social media. Ciò suggerisce che ben 1,8 milioni di bambini sotto i 13 anni nel Regno Unito abbiano un account sui social media. (Rel)