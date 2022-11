Giappone: rinnovabili, Itochu e la startup francese Rosi ricicleranno pannelli fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso commerciale giapponese Itochu e la startup francese Rosi avvieranno attività di riciclo dei pannelli fotovoltaici in Giappone a partire dal 2024, estraendo metalli e altri materiali di valore che altrimenti finirebbero nelle discariche. Rosi ha sviluppato tecnologie per recuperare argento, rame e silicio dalle celle fotovoltaiche, consentendo di riutilizzare la maggior parte dei materiali di ogni cella. I piani delle due aziende prevedono la costruzione di diverse strutture di riciclo in Giappone, ciascuna con una capacità di lavorazione compresa tra 10mila e 15mila tonnellate ogni anno. Il Giappone, come diversi altri Paesi, si troverà a far fronte nel prossimo decennio alla scadenza della vita utile dei pannelli fotovoltaici installati nella prima fase della transizione alle energie rinnovabili. (Git)