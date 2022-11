Cina: "Financial Times", gli Usa chiedono agli alleati europei di aumentare la pressione su Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno intensificando la pressione sugli alleati europei affinché prendano una posizione più dura nei confronti della Cina, una mossa che rientra nella strategia di Washington di contenere l'influenza di Pechino nell'Indo-Pacifico. Secondo fonti del quotidiano "Financial Times", nelle ultime settimane si sarebbero intensificati i contatti fra Washington e gli alleati dell'altra sponda dell'Atlantico su questo tema. L'obiettivo principale della Casa Bianca sarebbe, al momento, vedere un inasprimento della retorica sulla Cina e, di conseguenza, azioni concrete volte a contenerne l'influenza. Secondo le fonti del quotidiano britannico, nonostante la guerra in Ucraina rappresenti attualmente il principale dossier di politica estera per gli Stati Uniti, a Washington è emersa la volontà di sfruttare il proprio ruolo di principale sostenitore di Kiev nel conflitto per affermare la propria strategia nella regione Indo-pacifica. (segue) (Rel)