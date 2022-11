Cina: "Financial Times", gli Usa chiedono agli alleati europei di aumentare la pressione su Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli statunitensi "hanno deciso di procedere" su questo fronte, ha affermato una fonte del "Financial Times", mentre una seconda identificata come un alto funzionario Usa ha ricordato che la Nato ha concordato lo scorso giugno un nuovo "concetto strategico" per "affrontare le sfide sistemiche" poste dalla Cina. "Le consultazioni su questo tema stanno proseguendo", ha aggiunto la fonte. Oggi, peraltro, i ministri degli Esteri della Nato si vedranno a Bucarest per "rafforzare la resilienza" e "affrontate le sfide poste dalla Cina", ha spiegato il funzionario, esprimendo apprezzamento e incoraggiando "un approccio europeo unitario sulla Cina". I ministri discuteranno di un nuovo rapporto su Pechino volto a rafforzare la posizione dell'Alleanza atlantica: tale documento si concentrerà sullo sviluppo militare della Cina, sui suoi sforzi per esercitare influenza sugli Stati membri della Nato e su altri Paesi terzi, e sui rapporti fra Pechino e Mosca, spiegano le fonti. (Rel)