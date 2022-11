Germania: le Forze armate necessitano di munizioni per 20-30 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) soffrono di una carenza di munizioni tale da doverne acquistare per un valore di 20-30 miliardi di euro. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che la questione è stata discussa durante un incontro tenuto ieri a Berlino tra rappresentanti del governo federale e dell'industria della difesa tedesca. Dedicati all'aumento della produzione delle munizioni, i colloqui si sono conclusi senza che i funzionari dell'esecutivo abbiano presentato promesse concrete, concentrandosi ad ascoltare. Gli industriali hanno sollecitato la stipula di accordi quadro con il ministero della Difesa, perché “ciò fornirebbe la sicurezza necessaria per gli investimenti”. Finora, dal dicastero “non sono pervenuti impegni soddisfacenti” e le imprese non sono in grado di avviare “facilmente” le attività necessarie all'incremento della produzione di munizioni. Tenuto presso la Cancelleria federale, l'incontro si è protratto per circa due ore. Il governo avrebbe chiarito che intende occuparsi del problema. (segue) (Geb)