Germania: le Forze armate necessitano di munizioni per 20-30 miliardi di euro (2)

- In particolare, il sottosegretario alla Difesa Benedikt Zimmer avrebbe affermato che presenterà al più presto elenchi di richieste di munizioni per la Bundeswehr. Sulla base di questi documenti, l'industria della difesa potrà avviare la produzione. Oltre a Zimmer, erano presenti ai colloqui il consigliere per la politica estera e di sicurezza del cancelliere Olaf Scholz, l'ambasciatore Jens Ploetner, e il sottosegretario all'Economia e alla Protezione del clima, Sven Giegoldo, nonché funzionari dei ministeri degli Esteri e delle Finanze. La Bundeswehr soffre da anni di carenza di munizioni, aggravata da quelle che ha fornito all'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa. La Nato dispone che gli Stati parte abbiano riserve di munizioni per 30 giorni di combattimenti. Secondo alcune indiscrezioni, le scorte della Bundeswehr sarebbero sufficienti per appena due giorni di operazioni. La cifra effettiva è coperta da segreto militare. (Geb)