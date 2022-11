Germania: Merz (Cdu) attacca il ministro dell'Economia Habeck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, ha rivolto un duro attacco contro il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. In particolare, il leader dei popolari ha accusato l'esponente dei Verdi di mancare di competenza e ha chiesto un nuovo inizio per la politica economica del governo federale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Merz, se il ministro dell'Economia e della Protezione del clima non è capace, deve esservi “almeno un sottosegretario che capisca qualcosa” di politica economica. A oggi, ha evidenziato il leader del principale partito di opposizione in Germania, “non è chiaramente così e la responsabilità è di Habeck”. Secondo Merz, l'economia della Germania dovrà affrontare una situazione drammatica nel 2023. Senza un nuovo inizio in politica economica, il governo federale “non sarà in grado di guidare il Paese e le sue imprese attraverso la crisi”. Merz si è espresso alla riunione che la Federazione dell'industria tedesca (Bdi) ha tenuto a Berlino ieri, 28 novembre. Durante l'incontro, l'organizzazione ha rieletto all'unanimità come proprio presidente Siegfried Russwurm, in carica dal 2021. Deputato al Bundestag, Merz è presidente dell'Unione, il principale gruppo di opposizione al parlamento federale che la Cdu forma con l'Unione cristiano-sociale (Csu). (Geb)