Ucraina: Zelensky, forze russe lanciano 258 attacchi nella regione di Kherson in una settimana

- L'esercito russo ha lanciato 258 attacchi contro 30 insediamenti della regione ucraina di Kherson in una settimana. Lo ha reso noto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio serale. "In questi giorni, come tutti i santi giorni, gli occupanti hanno attaccato di nuovo Kherson e i suoi distretti. In una sola settimana, il nemico ha bombardato 258 volte 30 diversi insediamenti di Kherson”, ha detto Zelensky, specificando che gli attacchi hanno danneggiato ieri una stazione di pompaggio che fornisce acqua alla città di Mykolaiv. Il presidente ha osservato che “seminare devastazione ovunque è la vera essenza delle persone che hanno accidentalmente preso possesso della Russia”, e per 20 anni nel loro Paese “regna la devastazione, che rimane solo dopo le guerre”. “L'Ucraina non sarà mai un luogo di devastazione. L'Ucraina non accetterà mai ordini da questi compagni di Mosca”, ha concluso Zelensky. (Kiu)