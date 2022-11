Malesia: premier Anwar a funzionari governo, stop acquisizioni senza gare d'appalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia non potrà più concedere contratti di acquisizione senza gare d'appalto Lo ha dichiarato oggi il neoinsediato primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, nel primo discorso rivolto ai funzionari pubblici del Paese. "Esorto tutti a lavorare come una squadra. Impegniamoci a salvare il Paese", ha dichiarato il capo del governo. Anwar ha ribadito di voler contrastare sprechi e corruzione, ma ha anche aggiunto di non essere interessato a inseguire voci e indiscrezioni sui precedenti governi, concentrandosi invece sul futuro. "Dobbiamo ripristinare l'immagine del servizio civile, che è stata appannata. Questo può essere conseguito solo attraverso il cambiamento. Se prima d'ora avete assistito a lassismo e incuria, questa è storia. Non voglio rivangare tutto questo. Dobbiamo guardare avanti e prepararci al futuro", ha detto il premier. (segue) (Fim)