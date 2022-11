Legge bilancio: Meloni, con questa manovra mantenuti gli impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una intervista al "Corriere della Sera" dice che " questo governo durerà a lungo, anche perché l'Italia ha pagato per troppo tempo l'assenza di stabilità. La manovra lo dimostra: avevamo poche risorse e abbiamo deciso dove concentrarle. Emergono priorità e una visione: crescita economica e attenzione al lavoro, a partire dalla messa in sicurezza del sistema produttivo a fronte del caro energia". "Abbiamo dato segnali chiari - continua - con la tassazione sui premi di produttività, il fisco per gli autonomi, i provvedimenti che eliminano gabelle inutili, il pacchetto famiglia da un miliardo e mezzo di euro. E poi l'attenzione ai redditi più bassi. Alcuni sono rimasti spiazzati dalle scelte di un governo che, si diceva, avrebbe favorito i ricchi: noi abbiamo scelto invece di sostenere i più fragili e rafforzare la classe media". Anche la tassa piatta incrementale si applica su massimo 40 mila euro, "riguarda dunque il ceto medio. Il messaggio di fondo che vogliamo dare - spiega Meloni - è questo: la ricchezza non la crea lo Stato ma le imprese con i loro lavoratori. Allo Stato compete dare una mano. Saremo al fianco di chi, in un momento difficile, si rimbocca le maniche". (segue) (Res)