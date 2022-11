Legge bilancio: Meloni, con questa manovra mantenuti gli impegni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Tra otto mesi alcuni beneficiari perderanno il reddito di cittadinanza: l'accusano di fare cassa sui poveri: "A me non risulta che gli alleati consigliassero maggior cautela, sulle mie proposte ho trovato piena condivisione. Tutti sanno che io ho sempre contestato il principio del reddito di cittadinanza, ma mi pare che fossero d'accordo anche molti altri. Il reddito non è stato utile a contrastare strutturalmente la povertà e non ha funzionato come strumento di inserimento nel mercato del lavoro". "Noi - aggiunge il presidente del Consiglio - distinguiamo tra chi non può lavorare e va assistito e chi invece può lavorare e va accompagnato verso un'occupazione. Usiamo per questo diversi strumenti, dalla decontribuzione totale per chi assume percettori di reddito di cittadinanza, fino al pieno utilizzo dei miliardi di euro del Fondo sociale europeo destinati alla formazione. Non siamo noi a fare cassa sui poveri, visto che tutti i risparmi vengono reinvestiti proprio sui più fragili, ma chi ha usato la disperazione per interesse elettorale". (segue) (Res)