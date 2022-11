Legge bilancio: Meloni, con questa manovra mantenuti gli impegni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria ha contestato al governo di aver fatto poco o niente per le imprese. I sindacati di aver favorito, con l'estensione della flat tax, i lavoratori autonomi e le categorie che le tasse le pagano di meno. Landini minaccia già lo sciopero e le piazze. "Tutte le critiche - osserva il premier - sono utili e le rispetto. Ma ciascuna di queste associazioni difende legittimamente i propri iscritti e non ha il dovere, che ha invece il governo, di garantire un equilibrio complessivo. Bonomi dice che non si è fatto nulla per le imprese. Devo segnalare che abbiamo liberato 30 miliardi per destinarli interamente al caro energia. Questo non ci ha impedito di dare segnali come la decontribuzione, il taglio al cuneo fiscale, il rinvio della Sugar e Plastic tax, il dimezzamento della tassazione sui premi di produttività e la detassazione dei fringe benefit". "Più della metà delle risorse che abbiamo messo in campo - osserva infine il presidente - è destinata alle aziende. Certo vorremmo fare, ma le sole misure per l'energia costano circa 5 miliardi di euro al mese. Landini dice invece che non abbiamo fatto nulla per i poveri. E allora come definirebbe l'indicizzazione delle pensioni minime al 120 per cento l'aumento del 50 pe cento dell'assegno unico per i figli, i 500 milioni contro il caro carrello e il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi?", ha concluso Meloni. (Res)