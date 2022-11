Migranti: Meloni, mai avuto problemi con la Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro col presidente francese "non è ancora in calendario ma certamente dovremo rivederci Siamo persone con responsabilità di governo che lavorano per cercare soluzioni. È normale che Italia e Francia si parlino". Quanto alle Ong: "Non sono io ma l'agenzia europea Frontex a dire che alcune Ong rappresentano un fattore di spinta dei flussi di migranti illegali, con conseguenze sia sugli arrivi che sui morti in mare. Penso che uno Stato serio non possa tollerare questi fenomeni di illegalità. L'approccio di alcune Ong, che svolgono una attività prevalentemente ideologica che ha poco a che fare con le norme del diritto internazionale in tema di salvataggio in mare, trova una naturale convergenza con gli interessi degli scafisti". "Con questa gestione del fenomeno - conclude Meloni - si finisce per aiutare non chi ha più bisogno ma chi ha i soldi per pagare i trafficanti". (Res)