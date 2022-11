Pnrr: Fitto, i soldi non bastano per tutti i progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea d'ordine è: "Confronto continuo e serrato con la Commissione europea". Ma dietro il doveroso vincolo ai patti, dietro le parole soppesate con cura, rischia la brusca frenata la road map del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. "Il Pnrr non può essere un dogma", avverte il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto in una intervista a "Repubblica". La spesa prevista al 31 dicembre, "credo non arrivi neanche ai 22 miliardi, stiamo osservando i dati precisi e temo proprio che i soldi non siano quelli: quindi c'è una criticità che va posta, che è quella della capacità di spesa", ragiona il ministro. Si riferisce all' ultima quota fissata a settembre, "dopo che già i governi precedenti erano passati dagli iniziali 42 miliardi ai 33 dello step successivo". E quindi, "se anche va tutto bene dal punto di vista degli obiettivi cartacei e normativi, e pero man mano che passano gli anni si stringono sempre di più i tempi per l'utilizzo delle risorse, è evidente che i progetti vanno riformulati". Mentre dal governo affiora preoccupazione per un altro grave gap: sui 55 obiettivi sempre a scadenza dicembre 2022, su 30 si scontano seri ritardi. Verosimile, nelle prossime settimane, "una rimodulazione al ribasso", sottolinea il titolare del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (oltre che di Sud, Coesione, e Affari Europei). Ma di fronte alla questione - effettuare o no modifiche, tagliare quelle opere del Piano che ad oggi sembrano irrealizzabili - Fitto alza le mani. Spiega, non smentisce: "Non cercate da me un titolo che potete dedurre da soli". (segue) (Res)