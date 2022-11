Pnrr: Fitto, i soldi non bastano per tutti i progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro, inoltre, argomenta ciò che aveva annunciato alla presentazione del Rapporto Svimez 2022 sull'Economia e la Società nel Mezzogiorno. Che, tra gli altri allarmi, mette il dito nella piaga di un Meridione fragilissimo alla prova di quel Piano di ripresa. "Le questioni sono due - analizza il ministro - La prima si riferisce a un dato oggettivo. Ci sono 120 miliardi di opere pubbliche, sui 230 totali, e c'è un aumento delle materie prime del 35 per cento, quindi è facile la risposta al quesito". Quindi va "probabilmente implementato", e anche armonizzato con i fondi di sviluppo e coesione, che sono stati spesi solo in minima parte tra il 2014 e il 2021. "Mentre ora, in tre anni dovremmo spendere il triplo". Il nodo c'è, eccome. Va affrontato in stretto dialogo con Bruxelles. Poi, "c'è l'altra questione: la Commissione europea che adotta il Piano del Repower Eu per l'infrastrutturazione energetica ci dà delle indicazioni. Ma il nostro Paese non può, ad oggi, utilizzare ulteriori risorse a debito. Quindi l'Italia deve formulare e approvare la sua proposta, e anche questo è elemento che entra nel Pnrr". Un quadro, insiste, "che deve essere condiviso nel suo divenire con la Commissione. Come peraltro indica la scelta del presidente del Consiglio, Meloni: che ha voluto connettere queste deleghe in capo ad un unico ministero", ha concluso Fitto. (Res)