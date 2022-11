Ischia: Pichetto, chi non ha speso i fondi va sostituito subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica "qui si passa da un estremo all'altro, dal tutti colpevoli al nessun colpevole, ma così - spiega al "Giornale" - non andiamo da nessuna parte, seguiamo solo l'onda dell'emozione. La tragedia di Ischia tocca almeno due grandi questioni: l'abusivismo e la lentezza esasperante delle procedure. Ho qui un documento del mio ministero che reputo sconvolgente: c' è scritto che il 12 novembre 2010 il governo Berlusconi assegnava alla Regione Campania 3 milioni e centomila euro 'alla riduzione dell'erosione dell'erosione e di stabilizzazione dei versanti nel Comune di Casamicciola Terme'". Sono passati dodici anni. "Appunto, dopo dodici anni non c'è nemmeno un progetto, non è che l'opera sia stata avviata, non c'è nulla di nulla. C'erano norme così complicate da bloccare per tanto tempo la realizzazione di interventi indispensabili? C'era il timore di firmare un atto che poneva delle responsabilità? O forse c'è stata inerzia? Stiamo ricostruendo l'iter di questa storia disgraziata. Nel frattempo, ci sono stati non so più quanti governi, di diverso orientamento". (segue) (Res)