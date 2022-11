Indo-Pacifico: capo forze armate indonesiane sollecita più esercitazioni congiunte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perkasa, che nell'intervista ha evitato di menzionare direttamente la Cina, ha dichiarato che l'Indonesia cerca legami più stretti nel campo della sicurezza con Brunei e Malesia: tutti e tre i Paesi sono protagonisti di dispute territoriali con Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Giacarta sta studiando una possibile esercitazione aeronavale dei tre Paesi il prossimo anno. Si tratterebbe - sottolinea "Nikkei" - della prima esercitazione congiunta interforze tra Paesi del Sud-est asiatico protagonisti di dispute territoriali con la Cina. Il comandante in capo delle forze armate indonesiane ha citato a questo proposito la necessità per l'Indonesia di rafforzare le proprie capacità operative attorno a Natuna, l'arcipelago del Paese rivendicato da Pechino: "E' imbarazzante affermarlo, ma la nostra capacità di pattugliare la zona economica esclusiva attorno a Natuna è limita a pochi giorni per esigenze di rifornimento. Se potessimo rifornirci anche in Malesia e nel Brunei, questo ci consentirebbe di operare in quell'area per periodi di tempo molto più lunghi". Infine, Perkasa ha dichiarato che le forze armate indonesiane sono "impegnate" a prendere parte a esercitazioni congiunte nel territorio francese di Nuova Caledonia e in Australia il prossimo anno. (Git)