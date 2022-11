Giappone: fratello turista francese sparita nel 2018 lancia nuovo appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Damien Veron, fratello della 40enne francese Tiphanie Veron, sparita nel 2018 durante un viaggio a Nikko, nota meta turistica a nord di Tokyo, è tornato in Giappone per la prima volta dall'inizio della pandemia, per rivolgere un nuovo appello alle autorità. "E' stato difficile veder passare il tempo senza sapere se sia viva", ha dichiarato Veron, che rimarrà in Giappone fino a metà dicembre. Tiphanie Veron si era recata a Nikko il 28 luglio 2018, e avrebbe dovuto trascorrervi due notti. La mattina successiva sparì dal cottage dove soggiornava da sola, lasciando bagagli e passaporto. Il fratello ritiene che la donna sia stata rapita e possa essere ancora viva. Intervistato dall'agenzia di stampa "Kyodo", ha chiesto alle autorità di polizia francesi e giapponesi di formare una "relazione collaborativa per ritrovarla il prima possibile".(Git)