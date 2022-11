Giappone: Kishida ordina di reperire fondi per raddoppiare bilancio Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha dichiarato che il governo completerà una revisione delle spese e delle entrate, decidendo il prossimo mese le misure necessarie a finanziarie l'oneroso rafforzamento delle capacità difensive nazionali. Intervistato a margine dell'incontro, il ministro delle Finanze Shunichi Suzuki ha dichiarato che il suo dicastero "non ha molto tempo a disposizione, ma continuerà a confrontarsi col ministero della Difesa". Il governo del Giappone sta già valutando una serie di interventi di incremento della pressione fiscale, incluso un potenziale intervento sulla tassazione aziendale, per finanziare il significativo aumento della spesa destinata alla difesa nazionale nei prossimi anni. Nei giorni scorsi il quotidiano "Nikkei" ha preso visione della bozza di una proposta presentata da un gruppo di esperti governativi. Il primo ministro Fumio Kishida ha chiesto un aumento significativo del bilancio della Difesa, promosso negli ultimi anni anche dall'ex premier Shinzo Abe, che era favorevole a raddoppiare il bilancio portandolo al 2 per cento del Pil, in linea coi Paesi della Nato. Questi propositi si scontrano però con il dilemma legato al reperimento dei fondi. Un gruppo di esperti guidato dall'ex diplomatico Kenichiro Sasae, ha approntato una proposta da presentare al governo: la bozza della proposta sollecita a tenere in considerazione le capacità finanziarie del Paese e la sua situazione economica, e avanza la proposta di interventi sulla tassazione che però non disincentivino gli investimenti delle aziende e l'aumento dei salari. (Git)