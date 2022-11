Medio Oriente: Cisgiordania, disordini a Hebron provocano la morte di almeno un palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese è stato ucciso e almeno altri 11 individui sono rimasti feriti a seguito degli scontri scoppiati tra gruppi palestinesi e le Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Beit Ummar, a nord di Hebron, in Cisgiordania. Lo ha annunciato, oggi, il ministero della Salute palestinese, spiegando che la vittima è deceduta per le gravi ferite riportate dopo essere stato sparato alla testa. Altri nove feriti risultano essere stati colpiti da proiettili veri, mentre per gli altri si tratta di casi di soffocamento. Le tensioni sono scoppiate dopo che, secondo il racconto delle Idf, due jeep militari delle forze israeliane, che stavano svolgendo una consueta operazione di pattugliamento nella zona di Beit Ummar, sono rimaste bloccate a causa di un “malfunzionamento tecnico”. Sul posto sono scoppiati disordini, con decine di terroristi palestinesi che, a detta di fonti israeliane, hanno lanciato sassi e ordigni esplosivi improvvisati e sparato contro i membri delle Idf. Questi ultimi hanno risposto per disperdere la “rivolta”. "Alla fine le jeep sono state salvate con successo dalle forze dell’Idf entrate in città", hanno fatto sapere le forze israeliane.(Res)