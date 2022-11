Perù: ex direttore generale di Petroperú si consegna alla Procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore generale della compagnia energetica statale peruviana Petroperú, Hugo Chavez Arevalo, si è consegnato spontaneamente alla giustizia dopo che la scorsa settimana la procura ha spiccato un mandato di arresto nei suoi confronti per corruzione. "Non ho fatto niente, è tutto falso. Questa è una questione politica e sono venuto a costituirmi volontariamente", ha detto ai giornalisti mentre entrava in procura. Il 25 novembre la giustizia peruviana aveva emesso un mandato d'arresto contro Chavez Arevalo dopo aver saputo dell'acquisto di un biglietto di sola andata verso la Bolivia. Temendo la fuga dell'uomo, fino a quel momento indagato a piede libero, il giudice Ingrid Estacio Soria ne aveva disposto l'arresto. Chavez Arevalo è indagato nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità in una gara di appalto da 74 milioni di dollari aggiudicata alla società Heaven Petroleum Operators (Hpo). Secondo la procura, quattro giorni prima dell'asta un dirigente della Hpo, Samir Abudayeh, aveva incontrato con il presidente peruviano Pedro Castillo, anche lui indagato per corruzione.(Brb)