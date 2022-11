© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria acquisterà 10 mila tonnellate di grano dall'Ucraina per un valore di 3,5 milioni di dollari da trasferire ai Paesi poveri, come parte dell'iniziativa Grain From Ukraine proposta da Kiev. Lo ha dichiarato la presidente ungherese Katalin Novak in un videomessaggio, a pochi giorni dalla sua visita a Kiev. (Vap)