Regno Unito: Sunak in difficoltà per spaccatura Conservatori su eolico onshore

- Il premier britannico Rishi Sunak sta cercando di trovare un compromesso sull'autorizzazione dei progetti eolici onshore nel Regno Unito. Il problema per Downing Street è costituito dalla spaccatura in materia all'interno del Partito conservatore. Alcuni deputati Tories hanno infatti sostenuto la proposta di revocare le restrizioni allo sviluppo dell'eolico su terra, in contraddizione con i programmi dello stesso Sunak presentato durante la campagna per la leadership dei conservatori. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", anche i laboristi starebbero lavorando a un emendamento della politica britannica in materia, eliminando le restrizioni alla pianificazione che vietano l'installazione di nuovi impianti onshore. (Rel)