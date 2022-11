Difesa: Usa approvano vendita di armamenti alla Finlandia per 323 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha notificato al Congresso di avere approvato la vendita di armamenti alla Finlandia per 323 milioni di dollari complessivi, in vista dell’adesione del Paese scandinavo alla Nato. In una nota, il dipartimento di Stato ha precisato di avere approvato la “vendita potenziale” di 40 missili tattici e 48 bombe guidate prodotte dalla società statunitense Raytheon. “Queste forniture andranno a beneficio della politica estera e della sicurezza nazionale Usa, grazie al rafforzamento di un partner fidato che rappresenta una fonte di stabilità politica e progresso economico in Europa”, si legge nella nota. (Was)