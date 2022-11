Brasile: presentata legge di bilancio che prevede sforamento tetto spesa pubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Costituzione, la responsabilità per l'elaborazione della legge è del governo uscente, che la presenta per l'approvazione al parlamento, la cui legislatura si chiude il 31 dicembre. Tuttavia negli anni elettorali è consuetudine per il gruppo di transizione del nuovo governo, in carica a partire dal 1 gennaio, incontrare i responsabili della definizione del bilancio per poter inserire orientamenti previsti dal nuovo esecutivo. (segue) (Brb)