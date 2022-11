Brasile: presentata legge di bilancio che prevede sforamento tetto spesa pubblica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del testo preparato dal governo Bolsonaro, già depositata in parlamento, si basa su indicatori lontani dall'attuale realtà economica, prevedendo inoltre tagli drastici nelle aree strategiche del nuovo governo, come Salute e Istruzione, non includendo ovviamente la maggior parte delle promesse elettorali del presidente eletto Lula da Silva. Per poter ottenere la maggioranza necessaria all'approvazione della legge costituzionale (Pec), Lula è chiamato a una complessa negoziazione con i parlamentari attualmente in carica e con i partiti che esprimeranno la composizione del parlamento in carica dal primo gennaio. (segue) (Brb)