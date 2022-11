Usa: Pelosi, questa settimana voto alla Camera su accordo per le ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà questa settimana sull’accordo provvisorio raggiunto a settembre tra gli operatori ferroviari e i lavoratori del settore, per evitare uno sciopero a livello nazionale. Lo ha detto in una nota la presidente dell’organismo, Nancy Pelosi, elogiando il governo federale per “la determinazione mostrata nel tentare di trovare un accordo che faccia il bene dei lavoratori”. (Was)