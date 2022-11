Corea del Sud: sciopero autotrasportatori, governo ordina rientro al lavoro autobetoniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha ordinato ai conducenti di autobetoniere del Paese di tornare al lavoro, dopo sei giorni di sciopero nazionale degli autotrasportatori che hanno gettato in crisi le già provate catene industriali nazionali e bloccato il settore dell'edilizia. Il presidente Yoon Suk-yeol è ricorso a un ordine esecutivo emergenziale con effetto immediato, come già minacciato alla fine della scorsa settimana. "Non è giusto che (il sindacato degli autotrasportatori) prenda in ostaggio i mezzi di sostentamento delle persone e l'economia nazionale per i propri interessi", ha dichiarato il presidente nel corso di una riunione di gabinetto che si è conclusa con la firma dell'ordinanza. La mancata ottemperanza da parte degli autotrasportatori interessati può comportare la revoca della patente, sino a tre anni di reclusione o multe sino a 30 milioni di won (22.500 dollari). (segue) (Git)