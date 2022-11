Corea del Sud: sciopero autotrasportatori, governo ordina rientro al lavoro autobetoniere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati degli autotrasportatori della Corea del Sud hanno indetto giovedì 24 novembre un nuovo sciopero nazionale, nonostante i tentativi del governo e del Partito del potere dei nazionali (Ppp) - forza politica maggioritaria nell'Assemblea nazionale coreana - di scongiurare la mobilitazione. In un contesto di continuo aumento del prezzo dei carburanti, i sindacati chiedono al governo di rendere permanente il sistema provvisorio di sostegno al reddito che il governo ha introdotto lo scorso giugno, e di estenderlo a camionisti in altri settori, come quello energetico. Alla protesta prendono parte circa 25mila autotrasportatori. Cinque mesi fa un analogo sciopero indetto dagli autotrasportatori ha causato blocchi e ritardi, comportando in otto giorni danni economici stimati in 1,2 miliardi di dollari e un temporaneo taglio della produzione di grandi compagnie nazionali come Hyundai Motor e Posco. (Git)