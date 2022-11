Usa: Arizona, ong fa causa a una contea per ritardo certificazione voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arizona Alliance for Retired Americans, succursale di una organizzazione non profit di orientamento democratico con sede a Washington, ha fatto causa alla Contea di Cochise, in Arizona, accusandola di ritardare la certificazione dell'esito delle elezioni di medio termine che si sono tenute l'8 novembre. L'organizzazione accusa l'amministrazione repubblicana della conta di condurre "lunghi e infondati tentativi di mettere in discussione i risultati delle elezioni generali 2022 e eludere la legge dell'Arizona". Il Consiglio dei supervisori della contea ha votato 2-1 contro la certificazione del voto, citando dubbi in merito ai malfunzionamenti delle macchine elettroniche per il voto che si sono verificati nella principale contea dello Stato - quella di Maricopa - il giorno delle elezioni. Le autorità elettorali della Contea di Maricopa negano che i guasti e altre presunte irregolarità, impugnate dalla candidata governatrice repubblicana Kary Lake per intentare causa contro l'esito dell'elezione, possano aver disincentivato o ostacolato l'esercizio del diritto di voto. (Was)