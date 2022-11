Indo-Pacifico: capo forze armate indonesiane sollecita più esercitazioni congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo delle forze armate dell'Indonesia, generale Andika Perkasa, ha sollecitato una intensificazione delle esercitazioni congiunte con altri Paesi dell'Indo-Pacifico - inclusi Brunei, Malesia e i quattro membri del Quad - per contenere le minacce regionali. Intervistato dal quotidiano "Nikkei", il generale ha anticipato che una delegazione delle forze armate statunitensi visiterà Giacarta all'inizio di dicembre, per discutere i piani in vista della prossima esercitazione annuale congiunta Garuda Shield, inaugurata dai due Paesi nel 2007. L'ultima edizione della manovra, svoltasi lo scorso agosto, è stata la più vasta di sempre, con la partecipazione di 13 Paesi, tra i quali Stati Uniti, Giappone, India e Australia, i quattro membri del Quad. "Il prossimo anno ospiteremo ancor più Paesi", ha dichiarato Perkasa. "Il livello (...) non soltanto di cooperazione, ma di addestramento con India, Giappone, Australia, Stati Uniti e altri Paesi - ad esempio la Francia - penso sia molto importante". Secondo il generale, alla prossima edizione della manovra potrebbe partecipare anche la nuova Brigata anfibia di pronto intervento, una unità istituita in seno alla Forza terrestre di autodifesa giapponese nel 2018 sul modello del Corpo dei Marine degli Stati Uniti, e incaricata della difesa dei territori insulari remoti dell'Arcipelago giapponese. (segue) (Git)