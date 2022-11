Ecuador: scarcerato ex vicepresidente Jorge Glas, era stato condannato per corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In carcere dal 2017 per effetto di una condanna a sei anni per associazione a delinquere, nel 2020 Glas era stato condannato in via definitiva a otto anni di carcere anche per corruzione al termine del processo nato a seguito dell'operazione "Suborno 2012-2016". Secondo i giudici, Glas era parte della rete di corruzione che aveva per dominus l'allora presidente Rafael Correa: gli imputati favorivano aziende amiche nell'ottenimento di appalti pubblici in cambio di tangenti e finanziamenti per il partito fondato da Correa, Alianza Pais. (segue) (Brb)