Siria: Casa Bianca, Turchia ha diritto di difendersi ma è fondamentale evitare perdite civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continua ad essere vittima di attacchi terroristici, e ha il diritto di difendere i propri cittadini. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. Commentando l’operazione lanciate da Ankara in Siria, a seguito dell’attentato del 13 novembre scorso a Istanbul, Kirby ha ribadito il sostegno Usa nei confronti della stabilizzazione del Nord della Siria, chiedendo a tutte le parti coinvolte di “astenersi da azioni che portino a nuove perdite civili o ostacolino il lavoro che stiamo portando avanti insieme alle autorità di Damasco nella lotta contro lo Stato islamico, che continua a rappresentare una grave minaccia in Siria e in Iraq”. (Was)