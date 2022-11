© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La media del prezzo della benzina negli Stati Uniti è attualmente pari a 3,55 dollari al gallone. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con i giornalisti. “Siamo tornati ai livelli precedenti l’invasione russa dell’Ucraina, e il presidente Joe Biden continuerà a fare tutto il necessario per abbassare ancora di più il prezzo in capo alle famiglie”, ha detto. (Was)