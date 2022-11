Usa: Casa Bianca, piattaforme social devono combattere disinformazione e messaggi violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piattaforme dei social network hanno la responsabilità di combattere la disinformazione e la violenza. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con i giornalisti. Commentando la situazione di Twitter, dopo che Elon Musk ha riattivato il profilo di Donald Trump e di numerosi altri utenti precedentemente sospesi, ha detto che “queste piattaforme non devono poter essere utilizzate per veicolare messaggi di violenza che mettono a rischio le comunità”. (Was)