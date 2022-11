Usa: ex consigliere presidenziale Conway incontra commissione ristretta sui fatti del 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kellyanne Conway, che ha lavorato alla Casa Bianca come consigliere dell'allora presidente Donald Trump, ha incontrato i membri della commissione ristretta della Camera che indaga sull'insurrezione del 6 gennaio 2021. Lo riferisce l'emittente "Cnn", facendo riferimento a una propria fonte, secondo cui l'incontro è durato circa cinque ore. Conway non è stata citata in giudizio pubblicamente dalla commissione e secondo la "Cnn" si è presentata volontariamente per l'incontro. Alla domanda su quando ha parlato l'ultima volta con Trump, Conway ha detto: "La scorsa settimana mi ha chiamato". "Non discuterò il lavoro della commissione", ha detto ancora l'ex consulente della Casa Bianca. (Was)